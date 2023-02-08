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Росіяни обстріляли Харківщину: є влучання у лікарню і машину швидкої, загинула жінка

Поранення отримала дівчина-підліток.

Росіяни обстріляли Харківщину: є влучання у лікарню і машину швидкої, загинула жінка
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У вівторок, 7 лютого, окупанти обстрілювали наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Внаслідок атаки поранення отримала дівчина, загинула літня жінка.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Учора ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів”, – написав він.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Згідно з повідомленням, у Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка загинула.

Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта. В авто ніхто не постраждав.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

 

Нагадаємо, вчора близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку Харкова. Люди не постраждали, ліквідація наслідків ударів триває.

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