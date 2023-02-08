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23 лютого Національний будинок музики представить концерт “Якщо завтра війна”

У програмі - музика українських композиторів, написана впродовж 2022 року.

23 лютого Національний будинок музики представить концерт “Якщо завтра війна”
Фото: Національний будинок музики

23 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення, Національний будинок музики представить концерт “Якщо завтра війна”; про це повідомила його пресслужба. Концерт пройде у приміщенні Національної філармонії.

Програма концерту складається з творів українських композиторів, що були написані після 24-го лютого 2022 року (Олександра Родіна, Михайла Шведа, Юрія Шевченка, Ігоря Завгороднього, Вікторії Польової, Золтана Алмаші, Євгена Петриченка, Богдана Кривопуста). Виконавцями виступлять Liatoshynskyi Capella під керівництвом Богдана Пліша.

Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики
Фото: Національний будинок музики
Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики

Крім цього, у програмі Національного будинку музики на лютий заплановані наступні концерти:

11 лютого, Національна філармонія, 18:00. Віолончельні сонати Бетховена. Солісти Національного будинку музики – віолончеліст Артем Полуденний та піаніст Роман Лопатинський – виконають три останні віолончельні сонати Людвіга ван Бетховена, що познайомлять слухачів з його середнім та пізнім етапами творчості. 

14 лютого, Будинок вчених, 18:00. Речиталь Романа Лопатинського. Один із найвідоміших українських піаністів у світі, соліст Національного будинку музики Роман Лопатинський присвячує свій концерт пам’яті Бориса Архімовича (1939-2008) – відомого піаніста, педагога. Лопатинський виконає дві сонати Доменіко Скарлатті, Сонату №31 Людвіга ван Бетховена, а також «Симфонічні етюди» Роберта Шумана.

17 лютого, «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська», 18:00. Шуберт і Барвінський. Варіації з контрабасом. У центрі програмі стоїть Фортепіанний секстет Василя Барвінського – видатного українського композитора, репресованого совєцьким режимом – перший в історії української музики камерний твір для такого складу. Виконавці: Михайло Білич (скрипка), Олег Дудниченко (скрипка), Андрій Чоп (альт), Владислав Прімаков (віолончель), Дмитро Третяк (контрабас), Андрій Васін (фортепіано)

18 лютого, Київська опера, 18:00. Брамс і Сильвестров. Камерні твори. Квінтет для кларнета – один із останніх творів Йоганесса Брамса, який він написав після несподіваного оголошення про завершення композиторської кар’єри; його часто характеризують як найкращий камерний твір композитора. Перший струнний квартет Валентина Сильвестрова дещо римується з твором Брамса своєю лірикою і глибокою змістовністю монологічного висловлення. Виконавці: Максим Грінченко (скрипка), Андрій Павлов (скрипка), Ігор Завгородній (альт), Артем Полуденний (віолончель), Юрій Немировський (кларнет) 

19 лютого, «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська», 15:00. Сенси: Кохання. Програма концерту збудована навколо музики доби Відродження. Прозвучать твори Монтеверді, Джезуальдо, Перселла, Каччіні та інших композиторів. Виконує Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble. 

Повну програму можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Національна філармонія України оголосила репертуар на лютий. До програми увійшли Гендель, Малер, Бібік, Лятошинський.

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