23 лютого Національний будинок музики представить концерт “Якщо завтра війна”

У програмі - музика українських композиторів, написана впродовж 2022 року.

23 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення, Національний будинок музики представить концерт “Якщо завтра війна”; про це повідомила його пресслужба. Концерт пройде у приміщенні Національної філармонії.

Програма концерту складається з творів українських композиторів, що були написані після 24-го лютого 2022 року (Олександра Родіна, Михайла Шведа, Юрія Шевченка, Ігоря Завгороднього, Вікторії Польової, Золтана Алмаші, Євгена Петриченка, Богдана Кривопуста). Виконавцями виступлять Liatoshynskyi Capella під керівництвом Богдана Пліша.

Фото: Національний будинок музики Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики

Крім цього, у програмі Національного будинку музики на лютий заплановані наступні концерти:

11 лютого, Національна філармонія, 18:00. Віолончельні сонати Бетховена. Солісти Національного будинку музики – віолончеліст Артем Полуденний та піаніст Роман Лопатинський – виконають три останні віолончельні сонати Людвіга ван Бетховена, що познайомлять слухачів з його середнім та пізнім етапами творчості.

14 лютого, Будинок вчених, 18:00. Речиталь Романа Лопатинського. Один із найвідоміших українських піаністів у світі, соліст Національного будинку музики Роман Лопатинський присвячує свій концерт пам’яті Бориса Архімовича (1939-2008) – відомого піаніста, педагога. Лопатинський виконає дві сонати Доменіко Скарлатті, Сонату №31 Людвіга ван Бетховена, а також «Симфонічні етюди» Роберта Шумана.

17 лютого, «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська», 18:00. Шуберт і Барвінський. Варіації з контрабасом. У центрі програмі стоїть Фортепіанний секстет Василя Барвінського – видатного українського композитора, репресованого совєцьким режимом – перший в історії української музики камерний твір для такого складу. Виконавці: Михайло Білич (скрипка), Олег Дудниченко (скрипка), Андрій Чоп (альт), Владислав Прімаков (віолончель), Дмитро Третяк (контрабас), Андрій Васін (фортепіано)

18 лютого, Київська опера, 18:00. Брамс і Сильвестров. Камерні твори. Квінтет для кларнета – один із останніх творів Йоганесса Брамса, який він написав після несподіваного оголошення про завершення композиторської кар’єри; його часто характеризують як найкращий камерний твір композитора. Перший струнний квартет Валентина Сильвестрова дещо римується з твором Брамса своєю лірикою і глибокою змістовністю монологічного висловлення. Виконавці: Максим Грінченко (скрипка), Андрій Павлов (скрипка), Ігор Завгородній (альт), Артем Полуденний (віолончель), Юрій Немировський (кларнет)

19 лютого, «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська», 15:00. Сенси: Кохання. Програма концерту збудована навколо музики доби Відродження. Прозвучать твори Монтеверді, Джезуальдо, Перселла, Каччіні та інших композиторів. Виконує Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble.

Повну програму можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Національна філармонія України оголосила репертуар на лютий. До програми увійшли Гендель, Малер, Бібік, Лятошинський.