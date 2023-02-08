Росія запросила співзасновника "Pink Floyd” Вотерса "заспівати" на Радбезі ООН

“Колись російська дипломатія була серйозною. Що далі? Містер Бін?”.

Росія звернулася до співзасновника гурту “Pink Floyd” Роджера Вотерса з проханням виступити перед Радою Безпеки ООН у середу. Дипломати Радбезу сприймають цей крок щонайменше скептично.

Про це пише Reuters.

Засідання скликається на вимогу Москви, щоб “обговорити постачання зброї в Україну”.

“Колись російська дипломатія була серйозною. Що далі? Містер Бін?”, – прокоментував ситуацію дипломат Ради Безпеки ООН на умовах анонімності.

Рада Безпеки, що складається з 15 членів, збиралася десятки разів після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого минулого року. Але вона не може вжити жодних дій, оскільки Росія має право вето разом зі Сполученими Штатами, Китаєм, Британією та Францією.

“Подивимося, що він скаже. У нього є позиція, і ви її завтра почуєте. Можливо, він нам і заспіває”, – заявив посол Росії в ООН Василь Небензя.

Прихильники України розкритикували Вотерса, коли у вересні він опублікував на своєму сайті відкритого листа першій леді України Олені Зеленській, у якому виступав проти постачання Києву зброї Заходом.

Зазначимо, водночас гітарист і вокаліст "Pink Floyd" Девід Гілмор підтримує Україну, він, зокрема, видалив свою музику з потокових сервісів у Росії та Білорусі.

Торік у квітні гурт уперше за 28 років випустив нову пісню. Трек присвятили Україні, використавши семпл з голосом Андрія Хливнюка з відео, де соліст "Бумбоксу" співає "Ой у лузі червона калина" біля київського Софійського собору.