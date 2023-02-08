В Україну повернули 128 дітей, яких окупанти вивезли у РФ

Більш як 50 з них перебувають на території країн ЄС.

В Україну повернули 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли до Росії.

Про це повідомила начальник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, пише Укрінформ.

Більш як 50 з них разом із батьками чи вихователями наразі перебувають на території країн ЄС.

“Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра – це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину – робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку”, – зазначила Усенко.

Вона наголосила, що задля повернення маленьких українців додому потрібні об’єднані зусилля міжнародної спільноти та реальні кроки.

“Україна робить усе можливе, але, на жаль, цього недостатньо. Звичні інструменти дипломатії не діють, вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють. Наше завдання – бути в постійному пошуку таких шляхів та бути в діалозі з тими, хто нас підтримує”, – додала представниця Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 6 лютого з України депортували 16 222 дитини, 350 дітей вважаються зниклими безвісти.