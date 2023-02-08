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Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Естонії новий пакет антиросійських санкцій

Також йшлося про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 

Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Естонії новий пакет антиросійських санкцій
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу новий пакет антиросійських санкцій.

“Сьогодні я розмовляв зі своїми естонським другом Урмасом Рейнсалу про про шляхи посилення майбутнього 10-го пакету санкцій ЄС щодо Росії”, – написав Кулеба у Твіттері.

Також йшлсоя про спільні наступні кроки щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 

“Російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності”, – підкреслив очільник МЗС.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс підписав указ про відкликання з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Естонської Республіки в РФ Маргуса Лайдре.

23 cічня Росія викликала Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.

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