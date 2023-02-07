Колишнього "главу" Севастополя Овсяннікова виключили зі санкційного списку ЄС

Так званого "губернатора" Севастополя Дмитра Овсяннікова виключили зі санкційного списку Євросоюзу, повідомляє "Крим. Реалії".

Це зробили на підставі рішення суду загальної юрисдикції ЄС. Торік у жовтні він постановив анулювати рішення Європейського Союзу щодо продовження санкцій, запроваджених проти Овсяннікова. Мовляв, він більше не обіймає посади, через які потрапив під обмежувальні заходи.

"Ексгубернатор" Севастополя подав позов у листопаді 2020 року. Він заявив, що "зазнає економічних збитків внаслідок санкцій, які не дозволяють йому здійснювати будь-яку економічну чи підприємницьку діяльність" у ЄС. Зокрема, йшлося про "обмеження" його бізнесу на Кіпрі.

Овсянніков потрапив під санкції у 2017 році, а через два роки пішов у відставку з посади російського очільника українського міста і став заступником міністра промисловості та торгівлі РФ.

Нагадаємо, у 2017 році Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти так званого "губернатора Севастополя" Дмитра Овсяннікова.