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Колишнього "главу" Севастополя Овсяннікова виключили зі санкційного списку ЄС

Таке рішення ухвалив суд загальної юрисдикції.

Колишнього "главу" Севастополя Овсяннікова виключили зі санкційного списку ЄС
Дмитрий Овсянников
Фото: forpost-sevastopol.ru

Так званого "губернатора" Севастополя Дмитра Овсяннікова виключили зі санкційного списку Євросоюзу, повідомляє "Крим. Реалії".

Це зробили на підставі рішення суду загальної юрисдикції ЄС. Торік у жовтні він постановив анулювати рішення Європейського Союзу щодо продовження санкцій, запроваджених проти Овсяннікова. Мовляв, він більше не обіймає посади, через які потрапив під обмежувальні заходи.

"Ексгубернатор" Севастополя подав позов у листопаді 2020 року. Він заявив, що "зазнає економічних збитків внаслідок санкцій, які не дозволяють йому здійснювати будь-яку економічну чи підприємницьку діяльність" у ЄС. Зокрема, йшлося про "обмеження" його бізнесу на Кіпрі.

Овсянніков потрапив під санкції у 2017 році, а через два роки пішов у відставку з посади російського очільника українського міста і став заступником міністра промисловості та торгівлі РФ.

Нагадаємо, у 2017 році Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти так званого "губернатора Севастополя" Дмитра Овсяннікова.

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