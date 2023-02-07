Восьмеро громадян України хочуть виїхати з регіону Туреччини, де стався землетрус, - посол

Восьмеро громадян України хочуть евакуюватися з турецького регіону Газіантеп, де стався масштабний землетрус.
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері телемарафону.
За його словами, люди звернулися з цим проханням в українське посольство
"До нас звернулися чотири особи, які потребують житла, та восьмеро осіб, які хочуть евакуюватися з регіону Газіантеп. Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити туди консула та організувати транспорт для їх евакуації в найкоротший термін", - сказав Боднар.
Нагадаємо, нині речник МЗСУ Олег Ніколенко повідомив, що через землетрус у Туреччині, ймовірно, загинули двоє громадян України. Відомо також про 4 постраждалих українців. 38 наших співгромадян розшукали.
На зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини.