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Восьмеро громадян України хочуть виїхати з регіону Туреччини, де стався землетрус, - посол

"Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити туди консула та організувати транспорт для їх евакуації в найкоротший термін", - сказав Боднар

Восьмеро громадян України хочуть виїхати з регіону Туреччини, де стався землетрус, - посол
Фото: EPA/UPG

Восьмеро громадян України хочуть евакуюватися з турецького регіону Газіантеп, де стався масштабний землетрус.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері телемарафону.

За його словами, люди звернулися з цим проханням в українське посольство

"До нас звернулися чотири особи, які потребують житла, та восьмеро осіб, які хочуть евакуюватися з регіону Газіантеп. Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити туди консула та організувати транспорт для їх евакуації в найкоротший термін", - сказав Боднар.

Нагадаємо, нині речник МЗСУ Олег Ніколенко повідомив, що через землетрус у Туреччині, ймовірно, загинули двоє громадян України. Відомо також про 4 постраждалих українців. 38 наших співгромадян розшукали.

На зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини.

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