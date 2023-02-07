Унаслідок землетрусу в Туреччині, ймовірно, загинули двоє громадян України, - МЗС

Дипломати вже розшукали 38 українців, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 громадян України, які не виходять на зв'язок.

Через землетрус у Туреччині, ймовірно, загинули двоє громадян України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на дані турецької сторони станом на 17.30 7 лютого.

Ніколенко зазначив, що посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих.

"Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування", - повідомив речник МЗС.

Він зазначив, що дипломати вже розшукали 38 українців, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 громадян нашої держави, які не виходять на зв'язок.

"МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині. Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності", - повідомив Ніколенко.

За його словами, на зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини.

Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус у Туреччині та Сирії. Менш ніж за 12 годин зафіксували ще один сильний струс земної кори. Того ж дня українське МЗС повідомило, що має 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України.

7 лютого в міністерстві повідомили, що розшукали шістьох осіб.