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У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус

Його потужність лише трохи менша від першого, внаслідок якого загинули більше 1000 людей. 

Фото: EPA/UPG

У Туреччині та Сирії менш ніж за 12 годин після першого відбувся другий потужний землетрус. Його оцінила в 7,7 балів за шкалою Ріхтера, пише The Guardian

Землетрус трапився на глибині двох кілометрів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Загальна офіційна кількість загиблих від першого землетрусу в Туреччині та Сирії вже зросла, за оновленими даними, до понад 1400, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це найбільшою катастрофою в країні з 1939 року. Він сказав, що  щонайменше 912 людей загинули, 5383 отримали поранення.

Державне інформаційне агентство Сирії повідомило про понад 320 загиблих у країні та понад 1000 поранених.

Перший землетрус стався уночі, коли люди спали, і мав силу 7,8 балів за шкалою Ріхтера, що стало одним із найпотужніших землетрусів у регіоні щонайменше за століття. Пошуково-рятувальні операції ускладнені поганою погодою. Президент Туреччини сказав, що наразі допомогу запропонували понад 45 країн. Україна готова надіслати своїх рятувальників.

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