Головне за ніч. Понеділок, 6 лютого

Потужний землетрус у Туреччині, 14 відбитих атак противника на Донбасі, втрати окупантів, продовження "бойового злагодження військ" Росії та Білорусі.

У Туреччині станом на ранок виявили 284 жертви, які загинули внаслідок потужного землетрусу. Також відомо про щонайменше 2 323 людей, які отримали поранення. Про загиблих повідомляють у 10 провінціях Туреччини.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався одразу після 4 години ранку понеділка 6 лютого за місцевим часом у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, на глибині 24,1 кілометра. Землетрус відчувався в кількох країнах регіону, включаючи Сирію та Ліван.

У сусідній Сирії щонайменше 237 людей загинули і понад 630 отримали поранення, повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я. Повідомляється про загиблих в Алеппо, Латакії, Хамі та Тартусі.

Дані щодо жертв та постраждалих не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

У МЗС повідомили, що посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.

Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві “гарячі лінії”: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть також звертатися на “гарячу лінію” МЗС: +380 44 238 15 88.

У Херсонській області росіяни за добу поранили чотирьох мирних мешканців, у Донецькій – одного вбили і одного поранили, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Також ворог стріляв по Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

Докладніше – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Українська авіація минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удару по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Противник завдав 4 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 132 160 військових. За минулу добу Збройні сили знищили близько 870 окупантів, 11 танків і багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Згідно з текстами пояснювальних записок до документів, глава держави пропонує продовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 19 лютого на 90 діб.

Перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні у рамках нового пакету військової допомоги, вже в Польщі.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", – повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Вона також наголосила, що Канада й надалі продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

У Білорусі триватиме "бойове злагодження військ" РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави, заявив командувач ВПС та військами ППО Білорусі Андрій Лук’янович.

Він заявив, що спільні з Росією льотні навчання нібито "не були спрямовані проти третіх осіб" і "мали суто оборонний характер".

Нагадаємо, спільні з Росією льотно-тактичні навчання стартували в Білорусі 16 січня.

Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.

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