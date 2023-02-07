Найбільш зацікавленим у захопленні Бахмута виглядає Пригожин, - Кірбі

Спроби ПВК “Вагнер” захопити Бахмут у Донецькій області мають економічне підґрунтя.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Найбільш зацікавленим у захопленні Бахмута виглядає Пригожин. Ми вважаємо, що він робить це через особисту вигоду – не лише з метою покращення власного статусу в кремлівській ієрархії, а й тому, що там є гіпсові рудники. І він міг би мати певні економічні вигоди, захопивши Бахмут”, - розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він також зазначив, що США зосередяться на наданні Україні всієї необхідної допомоги у сфері безпеки, аби забезпечити як успіх ЗСУ на полі бою, так і української дипломатії під час переговорів, коли до них дійде справа.

Як раніше повідомлялось, протягом останнього тижня Росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити Бахмут у Донецькій області.