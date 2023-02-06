Головне за день. Понеділок, 6 лютого

Потужні землетруси в Туреччині, засідання Верховної Ради, подання на нових очільників МВС і СБУ. Яким запам’ятається 348-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили противника.

Ворог завдав п'ятьох ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 6 лютого – в новині.

У Туреччині та Сирії менш ніж за 12 годин після першого відбувся другий потужний землетрус. Його оцінили в 7,7 балів за шкалою Ріхтера.

Землетрус трапився на глибині двох кілометрів.

Станом на вечір відомо про більше 2,7 тисяч загиблих у Туреччині, майже 14,5 тис. отримали поранення. В Сирії загинули більше 900 осіб, понад 1000 були поранені.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це найбільшою катастрофою в країні з 1939 року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна тісно співпрацює з турецькою стороною для координації розгортання великої групи своїх рятувальників.

“Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання”, – написав міністр закордонних справ у Twitter.

Міністерство закордонних справ має 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України через землетрус у Туреччині, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого ухвалила в цілому "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".

За закон проголосував 331 нардеп, передає кореспондент LB.

«Ухвалення Закону сприятиме забезпеченню українських захисників квадрокоптерами (дронами), прицілами та приладами нічного бачення, наявність яких у достатній кількості є важливим фактором для ефективного захисту України», — зазначено у пояснювальній записці.

Законом передбачено, що ці прилади ввозитимуться без сплати ПДВ до 1 січня 2024 року.

Верховна Рада ухвалила Постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

За постанову проголосували 333 народних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

"Українськими компетентними органами отримано неспростовні докази, що свідчать про злочинний характер діяльності приватної військової компанії «Вагнер» (далі – ПВК «Вагнер»)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2014 року ПВК "Вагнер" безпосередньо причетна до реалізації агресивної політики Росії на шкоду миру, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України. ПВК "Вагнер" знаходиться під повним контролем Росії і є одним з інструментів неспровокованої збройної агресії проти України та геноциду українського народу.

Також 336 нардепів проголосували за Постанову про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

У постанові йде мова про такі російські приватні військові компанії: E.N.O.T., Cossacks, SlavCorps, ATKGroup, Centre R, MS Group, MAP, RSB Group та ПВК "Вагнер".

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення виконуючого обов'язки Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Документ направлено на розгляд Комітету.

Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого року він року був першим заступником Івана Баканова. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України.

Джерела у фракції «Слуга народу» повідомили LB.ua, що фракція погодила призначення голів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!