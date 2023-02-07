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У Маріуполі росіяни масово перевіряють телефони школярів

На пристроях шукають нібито "нацистську" символіку.

У Маріуполі росіяни масово перевіряють телефони школярів
Фото: Unsplash

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники та колаборанти активно шукають жителів, які підтримують Україну. Перевірки дійшли до дітей.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Тепер у школах міста перевіряють телефони дітей. На пристроях шукають підписки на проукраїнські групи та нібито "нацистську" символіку.

"Діти у жахливому стані після вчорашньої перевірки (у школі), не зрозуміло, що у них шукали і за що залякували. Складали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу", – наводять у публікації слова маріупольців.

У міськраді Маріуполя зазначили, що такі дії свідчать лише про одне. Окупанти бачать у кожному маріупольці ворога і знають, що люди чекають на ЗСУ та деокупацію.

Нагадаємо, що російські окупанти розпочали монтувати у Маріуполі обладнання для стеження за користувачами інтернету.

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