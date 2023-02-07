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Уряд виділив Одеській ОВА 30 млн гривень на закупівлю дизелю для генераторів, – Шмигаль

Необхідно заживити критичну інфраструктуру до завершення ремонтних робіт на пошкодженій електростанції.

Уряд виділив Одеській ОВА 30 млн гривень на закупівлю дизелю для генераторів, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Кабінет міністрів виділив 30 млн гривень Одеській ОВА на закупівлю дизелю для генераторів.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.  

За його словами, це дозволить тримати в робочому стані критичну інфраструктуру до завершення ремонтів на пошкодженій ворогом підстанції.

“Станом на зараз в Одесі вдалося частково розв’язати ситуацію з електропостачанням. Критична інфраструктура заживлена. У людей є тепло і вода. Ремонтні роботи тривають 24 на 7. Завдяки цьому принаймні 4-5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, аби покращити ситуацію”, – зазначив він.

 

Нагадаємо, до кінця поточного тижня критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори.

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