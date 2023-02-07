У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
У Туреччині та Сирії відбувся другий потужний землетрус
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
ГоловнаСуспільствоВійна

Київ отримав партію гуманітарної допомоги від Італії

Італійці передали 10 тентів, 10 буржуйок і 1 генератор.

Київ отримав партію гуманітарної допомоги від Італії
Фото: КМДА

Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від італійських партнерів. 

Про це передає пресслужба КМДА.

"Дякуючи іноземним партнерам, ми отримали 10 тентів, 10 буржуйок і 1 генератор. Все це місто передасть для забезпечення столичних пунктів обігріву", – повідомив мер Віталій Кличко.

Він подякував італійським партнерам, які допомагають Україні, зокрема, зброєю. 

У свою чергу, консул Італії в Україні Серджо Федеріко Ніколачі підкреслив, що його країна зібрала вже 164 млн євро для підтримки українського народу.

"Італія була та залишається разом з Україною у цей драматичний і трагічний момент історії. Немає слів, щоби описати страждання українського народу та українських дітей через напад Росії. Ми сподіваємось, що сьогоднішній подарунок забезпечить комфорт та зігріє тих, хто не має теплого місця для ночівлі", – наголосив Ніколачі.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Нагадаємо, що Київ отримав 4 потужних генератори для зміцнення теплоенергетичного комплексу столиці. Один з генераторів місто передало для потреб захисників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також