Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від італійських партнерів.

Про це передає пресслужба КМДА.

"Дякуючи іноземним партнерам, ми отримали 10 тентів, 10 буржуйок і 1 генератор. Все це місто передасть для забезпечення столичних пунктів обігріву", – повідомив мер Віталій Кличко.

Він подякував італійським партнерам, які допомагають Україні, зокрема, зброєю.

У свою чергу, консул Італії в Україні Серджо Федеріко Ніколачі підкреслив, що його країна зібрала вже 164 млн євро для підтримки українського народу.

"Італія була та залишається разом з Україною у цей драматичний і трагічний момент історії. Немає слів, щоби описати страждання українського народу та українських дітей через напад Росії. Ми сподіваємось, що сьогоднішній подарунок забезпечить комфорт та зігріє тих, хто не має теплого місця для ночівлі", – наголосив Ніколачі.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Нагадаємо, що Київ отримав 4 потужних генератори для зміцнення теплоенергетичного комплексу столиці. Один з генераторів місто передало для потреб захисників.