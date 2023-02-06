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Навантаження на енергосистему збільшиться через похолодання, - Yasno

Через сніг і мороз можуть бути додаткові аварії на лініях. 

Навантаження на енергосистему збільшиться через похолодання, - Yasno
Фото: EPA/UPG

Оскільки за прогнозами тиждень буде холодним, навантаження на енергосистему збільшиться.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але та через морози зростає і споживання”, - додав він. 

Коваленко зазначив, що через сніг і мороз можуть бути додаткові аварії на лініях. 

На вівторок, 7 лютого, Укренерго надав такі обмеження:

  • Київ: 1147 МВт на день та 768 МВт вночі;
  • Дніпро: 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, в Києві були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Киян закликали не вмикати одночасно декілька потужних приладів, та споживати електроенергію свідомо".

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