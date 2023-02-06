Патрульна поліція Києва оголосила набір співробітників

Патрульна поліція Києва набирає працівників віком від 18 років, які вміють водити автомобіль.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Набір у патрульну поліцію Києва триває. Мрієш берегти порядок у рідному місті, допомагати людям й стати частиною поліцейської родини? Приєднуйся до нас! Подавай анкету", - йдеться в повідомленні.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна середня загальна освіта;
- посвідчення водія категорії В.
Усім кандидатам необхідно подати документи; пройти тестування і медогляд; показати належний рівень фізичної підготовки; пройти співбесіду.
Нагадаємо, щоденно в Україні патрулюють майже 7 тисяч нарядів поліції.