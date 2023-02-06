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Патрульна поліція Києва оголосила набір співробітників

Усім кандидатам необхідно пройти тестування і медогляд, показати належний рівень фізичної підготовки і пройти співбесіду.

Патрульна поліція Києва оголосила набір співробітників
Фото: facebook.com/lutskpolice

Патрульна поліція Києва набирає працівників віком від 18 років, які вміють водити автомобіль.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

"Набір у патрульну поліцію Києва триває. Мрієш берегти порядок у рідному місті, допомагати людям й стати частиною поліцейської родини? Приєднуйся до нас! Подавай анкету", - йдеться в повідомленні.

Вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • вільне володіння українською мовою;
  • вік від 18 років;
  • повна середня загальна освіта;
  • посвідчення водія категорії В.

Усім кандидатам необхідно подати документи; пройти тестування і медогляд; показати належний рівень фізичної підготовки; пройти співбесіду.

Нагадаємо, щоденно в Україні патрулюють майже 7 тисяч нарядів поліції.

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