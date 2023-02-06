У Маріуполі окупанти посилюють стеження за користувачами інтернету

11 лютого у місті відбудеться відключення інтернету по всіх провайдерах.

Російські окупанти розпочали монтувати у Маріуполі обладнання для стеження за користувачами інтернету.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Наші джерела повідомляють, що засоби моніторингу інтернет-активності росіяни планують використовувати в Маріуполі не лише в окупаційних адміністраціях. Розпочато монтаж обладнання для глобального стеження», – написав Андрющенко.

За його словами, також 11 лютого у місті через налаштування ФСБ системи стеження на невизначений час відбудеться відключення інтернету по всіх провайдерах. Посадовець вважає, що окупанти запроваджують такі заходи через рівень спротиву населення та витоки інформації, зокрема про розташування військових цілей.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів.