Прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію.

За позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що в суді прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 000 кв. м.

Прокурори звернулися до суду, проте у задоволенні позову їм було відмовлено. Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, та ухвалив нове рішення, яким визнав незаконними та скасував рішення реєстраторів, визнав право власності за державою в особі Фонду державного майна.

Виконання рішення суду забеспечує прокуратура.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, курорт Куяльник - один з найстаріших грязьових курортів України. Він знаходиться за 13 км від центру Одеси біля підніжжя Жевахової гори на правому березі Куяльницького лиману.

У 2019 році президент Петро Порошенко підписав закон "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення".