Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд повернув у держвласність санаторій курорту Куяльник вартістю 1 млрд грн

Прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію.

Суд повернув у держвласність санаторій курорту Куяльник вартістю 1 млрд грн
Фото: gp.gov.ua

За позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що в суді прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 000 кв. м.

Прокурори звернулися до суду, проте у задоволенні позову їм було відмовлено. Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, та ухвалив нове рішення, яким визнав незаконними та скасував рішення реєстраторів, визнав право власності за державою в особі Фонду державного майна.

Виконання рішення суду забеспечує прокуратура.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, курорт Куяльник - один з найстаріших грязьових курортів України. Він знаходиться за 13 км від центру Одеси біля підніжжя Жевахової гори на правому березі Куяльницького лиману.

У 2019 році президент Петро Порошенко підписав закон "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також