Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще двох агентів ФСБ Росії, які за вказівкою ворога збирали розвіддані про базування та переміщення українських захисників на Таврійському напрямку. Вони також передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Насамперед росіян цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах.

"Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників на спробах передачі розвідданих загарбникам", - зазначили в СБУ.

Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу в Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

Фото: ssu.gov.ua

Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Обидва перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області з псевдонімом "Буба Касторський". Саме від нього російські агенти отримували завдання.

Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами законспірованого листування з представником ФСБ. Для комунікації вони використовували анонімний Телеграм-канал.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила законспірованого агента ФСБ в Одесі. Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України на території південного регіону.