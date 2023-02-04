В Одесі СБУ затримала агента росіян

Контррозвідка Служби безпеки України викрила глибоко законспірованого агента ФСБ в Одесі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України на території південного регіону.

«Особливу увагу» звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Також він намагався «відслідковувати» надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і встановили його російських кураторів. На завершальному етапі спецоперації контррозвідники Служби безпеки затримали поплічника агресора.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю «хімік-розвідник». Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження. Крім цього займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області. Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора.

Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку. Також агент передавав розвідувальні «звіти» під час особистих зустрічей. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Одеської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру групі осіб за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та незаконного придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.