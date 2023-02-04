Рада невдовзі продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації, - нардеп

Верховна Рада найближчим часом знову продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це у своєму телеграмі повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів. Відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені Президентом в найближчий час, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні", - зазначив Железняк.

Нардеп додав, що це буде вже шосте голосування парламенту за воєнний стан.

"До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, нещодавно начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив, що особи, яких визнали обмежено придатними до служби за станом здоров’я, можуть бути мобілізовані у військові частини забезпечення.

У ЗСУ наголосили, що їм зараз потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, так і для поповнення втрат.