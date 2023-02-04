​Сили оборони відбили атаки росіян у районах дев'яти населених пунктів Донеччини і Луганщини, - Генштаб

Також українські захисники знищили чотири ворожі БпЛА "Орлан-10" і вогнеметну систему “Cолнцепьок”.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Було знищено чотири БпЛА типу "Орлан-10". Ракетники й артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.

Загарбники за минулу добу завдали 20 авіаційних та трьох ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей. Є жертви серед цивільного населення. Також рашисти здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вороги продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 6.00 4 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода - Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині;

- без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода - Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині; на Куп’янському ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;

ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині; на Лиманському було обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської;

було обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської; на Бахмутському вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба;

вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка;

під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка; на Новопавлівському танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області;

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

Нагадаємо, 3 лютого російські окупанти вдарили по Торецьку Донецької області. Одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Того ж дня рашисти обстріляли Барвінкове Харківської області. Через влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років.