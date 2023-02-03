Поліція ексгумувала на Харківщині тіло вбитого росіянами чоловіка

Чоловік загинув ще навесні минулого року.

Співробітники поліції Харківської області ексгумували в Ізюмі тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу збройними силами РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“17 травня мешканець міста Ізюм їхав на автівці повз церкви та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на кладовищі”, - йдеться у повідомленні.

Вчора, 2 лютого, слідчі поліції провели огляд місця події та ексгумували тіло загиблого. Воно направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше в Ізюмі Харківської області правоохоронці ексгумували тіло дитини, яка загинула внаслідок російської військової агресії.