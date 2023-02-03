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За останній тиждень у тюрмах Новосибірської області РФ завербували на війну до тисячі в'язнів

Тим часом у лікарню Біловодська на окупованій Луганщині рашисти привезли до 120 поранених загарбників.

За останній тиждень у тюрмах Новосибірської області РФ завербували на війну до тисячі в'язнів
Фото ілюстративне
Фото: соцмережі

У Росії триває вербування в'язнів тюрем на війну в Україні.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, за останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області РФ було завербовано до 1000 найманців.

Тим часом рашисти продовжують зазнавати втрат. У Біловодську Луганської області росіяни облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь. Туди привезли туди до 120 поранених окупантів.

Нагадаємо, авіація Сил оборони України протягом доби 3 лютого завдала чотирьох ударів по районах зосередження росіян, та одного - по позиції ворожого зенітно-ракетного комплексу. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника.

Українські прикордонники відбили штурм росіян під Бахмутом. Вороги втратили 9 осіб вбитими й орієнтовно 20 пораненими.

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