"Про цю далекобійну зброю знають в Україні, знає Росія і знає Брюссель".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога у війні буде швидшою, якщо Україна матиме далекобійну зброю.

На пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві Зеленський підкреслив, що "про цю далекобійну зброю знають в Україні, знає Росія і знає Брюссель".

"Ми впевнені у своїй перемозі, але перемога буде швидшою... Я дійсно вдячний трьом десяткам держав або більшості з них, хто нас підтримує з самого початку, і тому ці два пункти, які були раніше пріоритетом для мене, вони і залишаються: перше - це наша велика вдячність, вдячність України лідерам Європи, керівництву Євросоюзу, друге - це зброя", - сказав Президент.

Зеленський зауважив, що може відвідувати інші держави і має бажання прибути до Брюсселю, але є великі ризики для такої поїздки через реванш РФ.

"Дуже хочеться, щоб ці два пункти мали підтвердження з боку лідерів ЄС, і тоді наша зустріч неминуча", - додав глава держави.

Нагадаємо, в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1.