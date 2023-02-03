Служба безпеки України викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів. За різні суми хабарів він "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів.

До протиправної діяльності він залучив двох знайомих як посередників для отримання грошей. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію. Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. дол. за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. доларів – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв "без зайвих питань" оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку.

Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Фото: СБУ

В Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський".

Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників. За хабарі посадовці обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. Сума хабаря становила від 500 доларів з одного транспортного засобу.

Співробітники СБУ задокументували декілька епізодів отримання митниками грошової "винагороди".

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Одеса-порт" на передачі чергової суми хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших працівників керівної та інспекторської ланки митного поста. За обома фактами тривають розслідування.

Фото: СБУ

Нагадаємо, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної митної служби.