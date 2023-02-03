У Дніпрі затримали трьох агентів РФ, які передавали ворогу розвіддані

За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі, в разі входження російських військ на територію Дніпропетровської області.

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру групі осіб за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та незаконного придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України троє проросійськи налаштованих мешканців Дніпропетровщини добровільно погодилися на пропозицію допомагати представникам спецслужб РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Виконуючи завдання російського куратора, агенти підшукували та вербували громадян України для систематичного збору інформації військового характеру представникам держави-агресора.

У подальшому підозрювані передавали інформацію ворогу через закриті канали зв’язку. За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі, в разі входження російських військ на територію Дніпропетровської області.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено корпуси гранат РГД-5, Ф-1, РГН із запалами, патрони, автомат АК-74У, пістолет, мобільні телефони, комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України під час виконання чергового завдання представника держави-агресора.

Наразі всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що президент Мотор Січі Богуслаєв співпрацював з терористами “ДНР”. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.