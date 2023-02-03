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Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні горів торговий центр

Будівля зазнала серйозних руйнувань.

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні горів торговий центр
Фото: t.me/kherson_miskrada

Сьогодні в Херсоні внаслідок нічних обстрілів спалахнула пожежа в торговому центрі.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Одна із найбільш масивних пожеж відбулася в торговому центрі. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

На гасіння пожежі було залучено дев'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників.

Фото: t.me/kherson_miskrada

Працювати надзвичайникам доводилось в умовах постійних обстрілів. Однак, їм вдалося врятувати вісім транспортних засобів, а також бензо-та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 кв. метрів.

Фото: t.me/kherson_miskrada

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські загарбники 65 разів атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок ворожих ударів загинули двоє і поранені дев’ятеро мирних жителів.

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