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Президент Чехії заявив, що Україна має отримати від партнерів усі види зброї, крім ядерної

"Україна не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків", - сказав Павел.

Президент Чехії заявив, що Україна має отримати від партнерів усі види зброї, крім ядерної
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід має надати Україні всі види зброї, крім ядерної, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На думку Павела, немає бути обмежень на військову допомогу нашій державі для протидії російські агресії.

"Що стосується звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків", – сказав чеський президент.

Він підкреслив, що деякі держави "займають дещо стриману позицію" щодо постачання сучасної зброї. Однак якщо Європа займе "єдину позицію, це дасть нам більше шансів на успіх". 

"Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше й бажання продовжувати нашу ініціативу. Я думаю, що це те, що Україна повинна почути", – сказав Павел.

Нагадаємо, новообраний президент Чехії запевнив Володимира Зеленського у тому, що Чеська Республіка буде надалі підтримувати Україну.

Також Павел заявив, що нашій державі треба дозволити вступити до НАТО після закінчення війни з Росією.

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