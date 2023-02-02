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Двох депутатів Європарламенту, яких підозрюють у корупції, позбавили недоторканності

Йдеться про італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.

Двох депутатів Європарламенту, яких підозрюють у корупції, позбавили недоторканності
Фото: ЕРА/UPG

Депутати Європейського парламенту 2 лютого підтримали рішення позбавити недоторканності італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.

Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті Європарламенту.

Такий крок депутати зробили у відповідь на запит бельгійської влади.

"Як тільки рішення буде офіційно доведено до відома обох членів Європейського парламенту та відповідних органів, розпочату в січні процедуру буде завершено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня президентка Європарламенту Роберта Мецола ініціювала процедуру позбавлення недоторканності двох депутатів.

Раніше федеральна прокуратура провела обшук у будинку депутата-соціаліста Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар. 

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