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Франція відправить до Польщі 150 інструкторів для навчання українських бійців

Все більше інструкторів доєднуються до навчання бійців ЗСУ.

Франція відправить до Польщі 150 інструкторів для навчання українських бійців
Фото: Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

Триває навчання українських військовослужбовців союзниками. До місії ЄС у Польщі доєднаються інструктори з Франції.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

“У рамках місії Європейського Союзу військової допомоги Україні EUMAM Ukraine Франція відправить до Польщі 150 військових”, - написав він. 

Уточнюється, що французькі інструктори навчатимуть українських військових під командуванням оперативного командування місії EUMAM – Combined Arms Training Command (CAT-C).

Нагадаємо, Євросоюз хоче збільшити вдвічі масштаб тренувальної місії для ЗСУ - до 30000 солдатів. Наразі кількість українських солдатів, які проходять військові навчання, становить 15000.

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