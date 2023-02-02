Франція відправить до Польщі 150 інструкторів для навчання українських бійців

Триває навчання українських військовослужбовців союзниками. До місії ЄС у Польщі доєднаються інструктори з Франції.
Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
“У рамках місії Європейського Союзу військової допомоги Україні EUMAM Ukraine Франція відправить до Польщі 150 військових”, - написав він.
Уточнюється, що французькі інструктори навчатимуть українських військових під командуванням оперативного командування місії EUMAM – Combined Arms Training Command (CAT-C).
Нагадаємо, Євросоюз хоче збільшити вдвічі масштаб тренувальної місії для ЗСУ - до 30000 солдатів. Наразі кількість українських солдатів, які проходять військові навчання, становить 15000.