Президент Євроради Шарль Мішель прибув до Києва

Він братиме участь у саміті Україна-ЄС – першому за час повномасштабного вторгнення Росії.

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі в саміті Україна – Євросоюз.

Фото з центру столиці він опублікував у твіттері. У дописі європосадовець запевнив, що і надалі підтримуватиме кожен крок України на шляху до євроінтеграції.

"Повернувся до Києва для саміту ЄС-Україна з Володимиром Зеленським, Урсулою фон дер Ляєн та Жозепом Боррелем. Наша рішучість не послабиться", – написав він.

Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн та головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прибули до Києва ще вчора.

Сьогодні, 3 лютого, в українській столиці відбудеться саміт Україна-ЄС. Попередній проходив у жовтні 2021 року. На заході очікуються рішення стосовно роумінгу, розширення доступу українських товарів на ринок ЄС і нової допомоги Україні.

За даними Euractiv, до саміту між країнам-членами блоку виникли суперечки стосовно формулювання в комюніке оцінки швидкості вступу України.

Польща і три країни Балтії наполягали на формулюванні, яке б вказувало Києву, що його заявку на членство можна прискорити.

"Хоча це лише заява, слова мають значення, тому ми наполягаємо на більш обнадійливій версії тексту", – сказав один зі співрозмовників.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що формулювання проєкту декларації стало "надто прогресивним для деяких більш скептично налаштованих держав-членів, і очікується відмова з боку Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Данії та Бельгії".

Reuters теж писало, що в комюніке за результатами саміту не буде термінів прийняття України до складу блоку.