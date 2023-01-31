Між країнами ЄС відбулися суперечки щодо оцінки швидкості вступу України, – Euractiv

Не всі члени блоку згодні з формулюванням у комюніке про "значний прогрес" у виконанні необхідних для членства реформ.

На саміті Україна-Євросоюз, що відбудеться 3 лютого, очікується, що представники ЄС високо оцінять український прогрес у повʼязаних із членством реформах. Водночас країни лишаються розділеними щодо швидкості вступу України, пише Euractiv із посиланням на проєкт комюніке саміту.

Захід, що пройде в Україні, має надіслати повідомлення про солідарність, одночасно заохочуючи Київ продовжувати реформи, необхідні для можливого членства в ЄС. Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, а перед тим відбудуться консультації між Європейською комісією та українським урядом.

Згідно з проєктом комюніке, з яким ознайомилися журналісти, лідери ЄС та України мають намір повторити, що "майбутнє України і її громадян – у Європейському Союзі" та "зобов’язання підтримувати подальшу європейську інтеграцію України".

Очікується прогрес щодо безмитного доступу для українського експорту, доступу до зони ЄС без роумінгу та включення до єдиної зони платежів у євро.

Обидві сторони також мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних джерел енергії.

Для консультацій між Комісією та урядом виконавча влада ЄС ще не опублікувала порядок денний, але, ймовірно, обговорюватимуться фінансування для України та реконструкція, заявка країни на членство в ЄС і потенційні нові санкції проти Росії.

Останніми тижнями країни-члени сварилися щодо позитивного формулювання тексту щодо перспективи членства України в ЄС, повідомили виданню четверо дипломатів ЄС.

Польща, три країни Балтії та Україна наполягали на формулюванні, яке б вказувало Києву, що його заявку на членство можна прискорити.

"Хоча це лише заява, слова мають значення, тому ми наполягаємо на більш обнадійливій версії тексту", – сказав один зі співрозмовників.

Але попри рішення про надання Києву статусу кандидата в червні минулого року, перспектива приєднання України найближчим часом залишається далекою.

"Значна кількість великих держав-членів не сприйме надто позитивну мову – не в останню чергу тому, що узгоджене формулювання було лише місяць тому, тож ніхто не готовий відновити важку дискусію, яку ми тільки що завершили", – зазначило джерело журналістів.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що формулювання проєкту декларації стало "надто прогресивним для деяких більш скептично налаштованих держав-членів, і очікується відмова з боку Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Данії та Бельгії".

Більш скептично налаштовані країни-члени вважають посилання на "значний прогрес" надто передчасним і "випереджаючим нормальні кроки в процесі вступу", оскільки офіційної оцінки прогресу України ще не було представлено.

Вони воліли б дотримуватися формулювання, використаного на червневій Європейській раді, і узгодженого процесу, згідно з яким очікується, що Європейська комісія надасть проміжну інформацію про прогрес України у виконанні семи вимог, які ЄС поставив для початку переговорів про вступ. Остаточна версія комюніке має бути затверджена 31 січня.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна хотіла би стати членом ЄС протягом двох років. Водночас всередині блоку щодо цього терміну позитивно не налаштовані. Київ зобовʼязаний виконати передвступні вимоги, зокрема посилити антикорупційну дільність та привести українське законодавство у відповідність до Євросоюзу.