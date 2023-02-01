Польське видання визнало Зеленського “Людиною року”

Президент України Володимир Зеленський став “Людиною року” за версією видання “Wprost”.
Також “Людиною року” стали держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Зазвичай премію “Людина року” вручають людям, які найбільше вплинули на економічну, соціальну та політичну реальність у Польщі у минулому році.
Проте російське вторгнення в Україну призвело до того, що Польща і вся Європа опинились у найважчому моменті своєї новітньої історії.
“Безпека нашої країни стала першочерговою метою. Тому премія “Людина року” цього року має трьох переможців. Це троє людей, які зробили найбільший внесок у покращення безпеки в нашому регіоні”, - зазначили у виданні.
Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак отримав нагороду, оскільки завдяки його зусиллям польська армія потрапила до першої двадцятки престижного рейтингу Global Firepower.
Нагородою президента України “Wprost” вирішив символічно підкреслити героїзм і витривалість української нації.
А Держсекретар США Ентоні Блінкен отримав почесне звання “Людина року” на знак визнання важливості польсько-американських відносин перед обличчям війни за нашим східним кордоном.
Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента Володимира Зеленського та "дух України" символами 2022 року.