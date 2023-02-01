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Польське видання визнало Зеленського “Людиною року”

Також “Людиною року” стали держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Польське видання визнало Зеленського “Людиною року”
Фото: Wprost

Президент України Володимир Зеленський став “Людиною року” за версією видання “Wprost”.

Також “Людиною року” стали держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зазвичай премію “Людина року” вручають людям, які найбільше вплинули на економічну, соціальну та політичну реальність у Польщі у минулому році. 

Проте російське вторгнення в Україну призвело до того, що Польща і вся Європа опинились у найважчому моменті своєї новітньої історії. 

“Безпека нашої країни стала першочерговою метою. Тому премія “Людина року” цього року має трьох переможців. Це троє людей, які зробили найбільший внесок у покращення безпеки в нашому регіоні”, - зазначили у виданні.

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак отримав нагороду, оскільки завдяки його зусиллям польська армія потрапила до першої двадцятки престижного рейтингу Global Firepower.

Нагородою президента України “Wprost” вирішив символічно підкреслити героїзм і витривалість української нації.

А Держсекретар США Ентоні Блінкен отримав почесне звання “Людина року” на знак визнання важливості польсько-американських відносин перед обличчям війни за нашим східним кордоном.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента Володимира Зеленського та "дух України" символами 2022 року.

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