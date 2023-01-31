​У першій хвилі допомоги Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

Про це заявив на бифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі, за його словами, танкова коаліція налічує 12 учасників. Проте ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, адже деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення.

"Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", – зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками.

"Збройні сили України повинні отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, яких ми потребуємо. Насамперед ідеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту від агресора", – пояснив міністр.

Він висловив упевненість, що ЗСУ отримають всю необхідну зброю.

Учора президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не надаватиме Україні американські винищувачі F-16. Про готовність їх передачі у межах міжнародної коаліції раніше говорила Польща, але, як і з іншим озброєнням, для реекспорту потрібна згода країни-виробника.

Британія також сказала, що не буде давати свої винищувачі, оскільки вони складні в використанні і для їх опанування потрібні місяці.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання надання Україні винищувачів залежить від кількох факторів. Зокрема, це необхідність уникнути ескалації, а також гарантії, що літаки "не торкнуться російської землі".

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.