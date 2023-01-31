У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСвіт

​У першій хвилі допомоги Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба

Наразі танкова коаліція налічує 12 учасників.

​У першій хвилі допомоги Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба
Фото: Скріншот відео

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

Про це заявив на бифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі, за його словами, танкова коаліція налічує 12 учасників. Проте ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, адже деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення.

"Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", – зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками. 

"Збройні сили України повинні отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, яких ми потребуємо. Насамперед ідеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту від агресора", – пояснив міністр.

Він висловив упевненість, що ЗСУ отримають всю необхідну зброю. 

Учора президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не надаватиме Україні американські винищувачі F-16. Про готовність їх передачі у межах міжнародної коаліції раніше говорила Польща, але, як і з іншим озброєнням, для реекспорту потрібна згода країни-виробника.

Британія також сказала, що не буде давати свої винищувачі, оскільки вони складні в використанні і для їх опанування потрібні місяці. 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання надання Україні винищувачів залежить від кількох факторів. Зокрема, це необхідність уникнути ескалації, а також гарантії, що літаки "не торкнуться російської землі". 

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також