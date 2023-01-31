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Британія прискорить підтримку України, але своїх винищувачів не дасть

Речник британського премʼєр сказав, що британські літакі складні у використанні і потребують тривалого навчання. 

Британія прискорить підтримку України, але своїх винищувачів не дасть
Фото: ВВС

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак упевнений, що затягнутий глухий кут у війні піде на користь Росії. Саме тому він прискорює підтримку у тісній співпраці з союзниками, аби дати Україні найкращі шани на успіх, йдеться у заяві речника Ріші Сунака, опублікованій The Guardian

"Він сказав, що нова стратегія також передбачатиме посилення дипломатичних зусиль і роботу з планування з Україною щодо того, як відновити ситуацію після завершення конфлікту", – зазначив речник після засідання британського кабінету. 

Віг також сказав, що для Великої Британії було б "непрактично" відправляти свої винищувачі в Україну. 

"Винищувачі Великої Британії надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися літати. Зважаючи на це, ми вважаємо недоцільним відправляти ці літаки в Україну", – пояснив він. 

Нагадаємо, постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Велика Британія, очікуються до літа.

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