Британія прискорить підтримку України, але своїх винищувачів не дасть

Речник британського премʼєр сказав, що британські літакі складні у використанні і потребують тривалого навчання.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак упевнений, що затягнутий глухий кут у війні піде на користь Росії. Саме тому він прискорює підтримку у тісній співпраці з союзниками, аби дати Україні найкращі шани на успіх, йдеться у заяві речника Ріші Сунака, опублікованій The Guardian.

"Він сказав, що нова стратегія також передбачатиме посилення дипломатичних зусиль і роботу з планування з Україною щодо того, як відновити ситуацію після завершення конфлікту", – зазначив речник після засідання британського кабінету.

Віг також сказав, що для Великої Британії було б "непрактично" відправляти свої винищувачі в Україну.

"Винищувачі Великої Британії надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися літати. Зважаючи на це, ми вважаємо недоцільним відправляти ці літаки в Україну", – пояснив він.

Нагадаємо, постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Велика Британія, очікуються до літа.