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ГоловнаСуспільствоВійна

У Львові попрощалися з американським добровольцем, який загинув захищаючи Україну

Чин похорону за Героєм пройшов у Латинському катедральному соборі за католицьким звичаєм.

Фото: Іван Станіславський

31 січня, у Львові пройшла церемонія прощання із Деніелом Вітні Свіфтом, який загинув в бою з російськими загарбниками.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Деніел Вітні Свіфт боровся з окупантами у лавах Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Чин похорону за Героєм пройшов у Латинському катедральному соборі за католицьким звичаєм.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Деніел Вітні Свіфт народився 6 березня 1987 року у місті Медфорд, США, штат Орегон. Проходив службу у військовому підрозділі спеціального призначення Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, більш відомому як «морські котики». Брав безпосередню участь у військових кампаніях в Іраку, Афганістані, працював в поліції. Нагороджений американським орденом «Легіон Заслуг».

З початком повномасштабного вторгнення Указом президента України був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Загинув 19 січня 2023 року. Деніел Вітні Свіфт був люблячим сином, братом та батьком чотирьох дітей.

На прощанні у Львові був присутній брат Деніела. Після церемонії тіло загиблого доставлять до США де його поховають.

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