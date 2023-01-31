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Укрзалізниця призначила два нові поїзди до Польщі

Обидва поїзди Харків — Перемишль та Київ — Варшава почнуть курсувати з 19 лютого.

Укрзалізниця призначила два нові поїзди до Польщі
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі і призначає поїзди № 89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та № 67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.

Про компанія повідомила в Telegram. 

Поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13. В зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах.

Поїзд №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12. В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Зазначається, що пасажири поїзда №19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само в зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Квитки на поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема на № 67/68 Київ — Варшава — Київ.

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