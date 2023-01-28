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Укрзалізниця змінила схему продажу квитків

Компанія провела низку «контрольних закупівель», щоб виявити спекулянтів.

Укрзалізниця змінила схему продажу квитків
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема на № 67/68 Київ — Варшава — Київ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Продаж цих квитків перевели в онлайн, щоб за 20 днів до рейсу всі могли купити квиток. Однак перекупщики перелаштували алгоритми своїх дій та розпочали полювання на квитки з повернень. «Укрзалізниця» провела низку «контрольних закупівель» за оголошеннями, де за «комісію» пропонували знайти квитки на Варшаву, і встановила співробітників, які були учасниками цього процесу.

Віднині всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00. Тобто загальний продаж квитків стартуватиме за 20 днів до рейсу, а квитки, які повертали, виставлятимуть на продаж за день до відправлення.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила новий поїзд №114/113 Львів - Харків. Таким чином розширюється мережа залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині.

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