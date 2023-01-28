Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили окупантів за допомогою ударних безпілотників.
Відповідне відео опубліковано пресцентром СБУ.
Як зазначається, військові контррозвідники ліквідували чотирьох російських загарбників і поранили щонайменше трьох окупантів за допомогою ударних дронів.
"Під час бою наші співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", – повідомили у СБУ.
Нагадаємо, що українські десантники показали, як розгромили укріплення росіян в районі Кремінної Луганської області.