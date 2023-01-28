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На Луганщині десантники знищили вантажівку росіян

По окупантах стріляли самохідні артилерійські установки "Краб".

На Луганщині десантники знищили вантажівку росіян
Фото: Скрін з відео

Українські десантники показали, як розгромили укріплення росіян в районі Кремінної Луганської області. 

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Окупанти привезли сюди нове поповнення. Але не встигли свіжі сили розташуватися на місцевості, як їх помітили дрони єгерів-десантників", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, координати отримали самохідні артилерійські установки "Краб", які вдарили по вантажівці росіян і місцю, де окупанти нарили окопи та збудували бліндажі.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 28 січня 2023 орієнтовно склали 125 510 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 800 ворогів.

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