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На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який вдавав із себе жінку і хотів незаконно виїхати

Він і ще два військовозобовʼязаних намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який вдавав із себе жінку і хотів незаконно виїхати
Фото: ДПСУ

Прикордонники відділу "Вилок" увечері 27 січня затримали біля кордону трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. 

Всі вони є військовозобовʼязаними, повідомили в пресслужбі ДПСУ. Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації.

"Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані", – зазначили прикордонники. 

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", склали протоколи, справи скерували до суду.

Станом на жовтень незаконно перетнути кордон щодня намагалися декілька десятків чоловіків. 

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