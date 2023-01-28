Головне за ніч. Субота, 28 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, новий пакет військової допомоги від Німеччини, заборона російської мови в Могилянці.

Президент РФ готує новий наступ на Україну. Кремль прагне показати, що його сили можуть відновити ініціативу після місяців втрат позицій, і чинити тиск на Київ, аби він погодився на перемирʼя та залишив уже окуповані території в складі Росії. Про це пише Bloomberg із посиланням на посадовців і радників, знайомих із ситуацією.

Путін, як і раніше, переконаний, що більші сили Росії та готовність прийняти втрати дозволять їй перемогти, незважаючи на невдачі досі. Відновлення наступу може початися вже в лютому-березні, повідомили агентству близькі до Кремля люди. Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про те, що наближається новий російський наступ, і припускають, що він може початися до того, як Київ отримає нещодавно обіцяні поставки бойових танків США та Європи.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удару по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника та пʼять районів зосередження його живої сили.

Російські окупанти завдали 10 ракетних ударів, одного з них – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах у Очакові. Серед мирного населення є поранені та загиблі.

Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 28 січня 2023 року орієнтовно склали 125 510 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 800 ворогів.

Про інші втрати противника – в новині.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Як ідеться на сайті уряду Німеччини, до нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T. Крім них, країна передала 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів, чотири напівпричепи, а також 12 авто для охорони кордону та два пікапи.

Також Німеччина має надати Україні 14 танків Leopard 2A6 із боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

Нагадаємо, до Німеччини прибули перші військовослужбовці Збройних сил України для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder.

На сесії Академічної конференції Національного університету "Києво-Могилянська академія" ухвалили рішення щодо заборони вживання російської мови.

“Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА”, - повідомив член Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

Раніше роспропагандисти лише брехали, що в Україні забороняють між собою спілкуватися російською.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!