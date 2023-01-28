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Путін готує наступ, аби тиснути на Київ і залишити за собою контроль над уже окупованими територіями, – Bloomberg

Президент РФ як і раніше переконаний, що більші сили Росії та готовність прийняти втрати дозволять їй перемогти, попри невдачі досі.

Путін готує наступ, аби тиснути на Київ і залишити за собою контроль над уже окупованими територіями, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Президент РФ готує новий наступ на Україну. Кремль прагне показати, що його сили можуть відновити ініціативу після місяців втрат позицій, і чинити тиск на Київ, аби він погодився на перемирʼя та залишив уже окуповані території в складі Росії. Про це пише Bloomberg із посиланням на посадовців і радників, знайомих із ситуацією.

"Навіть Путін не може заперечувати слабкі сторони нарощуваної ним десятиліттями армії, після того, як його війська втратили більше половини своїх початкових досягнень в Україні, сказали люди на умовах анонімності, щоб обговорити питання, які не є публічними. Постійні невдачі змусили багатьох у Кремлі більш реалістично поставитися до своїх найближчих амбіцій, визнаючи, що навіть утримання поточної лінії фронту було б досягненням", – зазначили в агентстві. 

Але Путін як і раніше переконаний, що більші сили Росії та готовність прийняти втрати, дозволять їй перемогти, незважаючи на невдачі досі. Відновлення наступу може початися вже в лютому-березні, повідомили агентству близькі до Кремля люди. Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про те, що наближається новий російський наступ, і припускають, що він може початися до того, як Київ отримає нещодавно обіцяні поставки бойових танків США та Європи.

Путін вважає, що у нього немає альтернативи, окрім як перемогти в війні, яку він вважає екзистенційною, зі США та їхніми союзниками. За словами співрозмовників, нова мобілізація можлива вже цієї весни, оскільки економіка та суспільство все більше підпорядковуються потребам війни.

"Мінімум, на який Кремль погодився б, це тимчасове перемир'я, яке залишає Росії контроль над територією, яку зараз окупували її війська, щоб виграти час для відновлення своїх сил", – пише агентство із посиланням на джерела. 

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтверджував, що РФ готується активізувати бойові дії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Секретар Ради нацбезпеки назвав напрямки, на яких можуть зосередитися загарбники. Зокрема, це спроба виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також наступ на Запорізькому напрямку.

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