Австралійці навчатимуть бійців ЗСУ у Великобританії, - Генштаб

Вони навчатимуть бійців ЗСУ базовій тактиці дій піхоти в міській забудові та лісах.

Бійці Австралійських Сили Оборони навчатимуть українських новобранців ЗСУ у Великобитанії у рамках міжнародної навчальної місії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Військові 1-ї бригади є одними з найкращих воїнів Армії Австралії. Я не можу уявити кращої групи, яка б представляла цю бригаду, Сухопутні війська та всю Австралію в підтримці цієї критичної місії”, – сказав командир 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони бригадний генерал Нік Фоксолл.

Навчанням бійців ЗСУ займатиметься підрозділ із близько 70 військових 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони. Вони навчатимуть бійців ЗСУ базовій тактиці дій піхоти в міській забудові та лісах.

Австралійці приєднаються до партнерів зі Збройних Сил Великої Британії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, щоб створити додаткові можливості для ЗСУ.

В Генштабі додали, що на сьогодні Австралія надала Україні близько 655 млн доларів підтримки, включно з 475 млн доларів військової допомоги.

Нагадаємо, 18 інструкторів литовської армії, які братимуть участь у навчальній операції Interflex для українських військових у Великій Британії відбули з Литви.