Французький державний аудитор не знайшов порушень у перевиборчій кампанії Макрона

Національна комісія з питань коштів на виборчу кампанію та політичного фінансування Франції не виявила порушень у перевиборчій кампанії Еммануеля Макрона, повідомляє Reuters.

Комісія перевірила фінансовий бік кампанії Макрона, а також повідомлення про можливі порушення у звітах, де згадувалася нерегулярна допомога від не вказаних консультантів.

Аудитор заявив, що ці звинувачення виявилися необґрунтованими.

У той же час триває інше розслідування, яке проводять фінансові прокурори. Вони з'ясовують, чи укладала французька влада контракти з консалтинговими фірмами в обмін на безкоштовну роботу їхніх співробітників у передвиборчій кампанії Макрона.

Наразі не було жодних доказів про порушення законодавства. Однак політичні опоненти президента Франції використовували цю тему, аби звинуватити його у змові з великим бізнесом.

Щоправда, міністри французького уряду були змушені визнати, що вони "зайшли надто далеко" у використанні урядом консалтингових фірм. Ці фірми отримали величезні суми під час пандемії COVID-19 і такий факт викликав обурення та парламентські розслідування.

Нагадаємо, торік у квітні Еммануель Макрон виграв президентські вибори, отримавши 58,6% голосів.

Через місяць він затвердив склад нового уряду, який сформували за поданням прем’єр-міністра Елізабет Борн.