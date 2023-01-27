Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Французький державний аудитор не знайшов порушень у перевиборчій кампанії Макрона

Щоправда, триває інше розслідування - щодо співпраці з консалтинговими фірмами.

Французький державний аудитор не знайшов порушень у перевиборчій кампанії Макрона
Фото: EPA/UPG

Національна комісія з питань коштів на виборчу кампанію та політичного фінансування Франції не виявила порушень у перевиборчій кампанії Еммануеля Макрона, повідомляє Reuters.

Комісія перевірила фінансовий бік кампанії Макрона, а також повідомлення про можливі порушення у звітах, де згадувалася нерегулярна допомога від не вказаних консультантів.

Аудитор заявив, що ці звинувачення виявилися необґрунтованими. 

У той же час триває інше розслідування, яке проводять фінансові прокурори. Вони з'ясовують, чи укладала французька влада контракти з консалтинговими фірмами в обмін на безкоштовну роботу їхніх співробітників у передвиборчій кампанії Макрона.

Наразі не було жодних доказів про порушення законодавства. Однак політичні опоненти президента Франції використовували цю тему, аби звинуватити його у змові з великим бізнесом.

Щоправда, міністри французького уряду були змушені визнати, що вони "зайшли надто далеко" у використанні урядом консалтингових фірм. Ці фірми отримали величезні суми під час пандемії COVID-19 і такий факт викликав обурення та парламентські розслідування.

Нагадаємо, торік у квітні Еммануель Макрон виграв президентські вибори, отримавши 58,6% голосів.

Через місяць він затвердив склад нового уряду, який сформували за поданням прем’єр-міністра Елізабет Борн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також