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Данілов підтвердив, що Росія готується активізувати бойові дії 24 лютого

За словами Секретаря РНБО, Україна розуміє, на яких ділянках фронту проявлятися спроби окупантів. 

Данілов підтвердив, що Росія готується активізувати бойові дії 24 лютого
Фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію, що Росія готується активізувати бойові дії 24 лютого.

Про це він заявив в етері "Радіо Свобода".

"Вони готуються до максимальної активізації, з урахування ситуації, що це люди з радянського совка, і вони вважають, що якщо є якась річниця, то вони до цієї річниці мають мати якісь досягнення", - сказав Секретар РНБО.

Данілов зазначив, що українська сторона має "розуміння, на яких ділянках вони (окупанти - Ред.) хочуть щось зробити". 

Секретар Ради нацбезпеки назвав напрямки, на яких можуть зосередитися загарбники. Зокрема, це спроба виходу на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, а також наступ на Запорізькому напрямку.

"Вони тиждень мають спроби зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку у нас з точки зору оборони... Зараз є певне накопичення військ, нам це відомо", - додав Данілов.

Секретар РНБО відповідаючи на запитання, чи можливе повторення 24 лютого, заявив, що Україна за рік змінилася. "Наша країна 24 лютого 2022 року і 24 лютого 2023 року - це трошечки інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в якийсь спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні ситуація на кордонах і пильність ЗСУ - вона знаходиться в зовсім іншому стані", - зазначив Данілов.

Він додав, що наша держава має більше зброї для відбивання ворожого наступу.

Нагадаємо, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, терміни між російськими ракетними атаками збільшується, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.

Тим часом Міністерство оборони України, Генштаб ЗСУ та Держспецзв’язку створили Координаційний штаб для реалізації проєкту по створенню ударних рот безпілотників.

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