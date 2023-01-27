"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін заборонив чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану, – Шмигаль

“Виїхати за кордон для переговорів – можна, кататися на відпочинок – ні”.

Кабмін заборонив чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з повідомленням, на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

“Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні”, – наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, відповідне рішення РНБО, відповідний указ президента України, а тепер і відповідна постанова Кабінету міністрів були ухвалені тому, що “на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей”.

 

Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення його в дію. Кабінету міністрів було доручено розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Нагадаємо, посольство України в Таїланді поінформувало, що 27 січня в готелі "Novotel" у Бангкоку запланована зустріч народного депутата Миколи Тищенка з представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також