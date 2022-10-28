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30-40 чоловіків щодня намагаються незаконно перетнути кордон України

Зазвичай порушники використовують підробні документи або намагаються перетнути кордон пока межами пунктів пропуску.

30-40 чоловіків щодня намагаються незаконно перетнути кордон України
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: Анна Стешенко

Щодня 30-40 чоловіків намагаються незаконно виїхати з України. З 24 лютого поза межами прикордонних пунктів затримали майже 7 тис. таких порушників, ще 3,3 тис. зупинили в пунктах пропуску. За цей час викрито 8 незаконних угрупувань, що організовували такі схеми.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

“Щоденно наші військовослужбовці в пунктах пропуску відмовляють у перетині кордону близько 150 особам. В окремі дні – менше, в інші – трохи більше. Більша частина відмов стосується чоловіків, які підпадають під обмеження пропуску на час дії воєнного стану. На жаль, продовжуються спроби перетнути кордон у незаконний спосіб. Щоденно затримуються десятки порушників. В середньому – 30-40 осіб на добу”, – заявив він.

 

До 40 осіб щодня затримують в пунктах пропуску, коли вони намагаються використати підробні документи. А також поза межами пунктів, на так званій зеленій ділянці, коли планують перетнути кордон поодинокі порушники чи навіть групи.

За словами, з 24 лютого поза межами прикордонних пунктів пропуску затримали майже 7 тис. таких порушників.

“Ще 3,3 тис. – зупинені в пунктах пропуску”.

Найбільше правопорушників поза межами пунктів намагається перетнути кордон на межі з Румунією та Молдовою. А в пунктах пропуску — на кордонах з Польщею та Угорщиною. Правоохоронні органи разом з прикордонниками продовжують викривати схеми та організаторів незаконного перетину кордону, за що їх чекає кримінальна відповідальність.

“Припинена діяльність понад 8 таких протиправних груп”.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги. 

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